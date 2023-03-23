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НовостиОбщество23 марта 2023 12:58

От Мурманска до западного берега Кольского залива протянут трассу водоснабжения длиной 30 тысяч погонных метров

Реконструкция сетей водоснабжения идет по графику
Ника СВЕТЛОВА
20 тысяч метров от Минькино до Дровяного уже проложены.

20 тысяч метров от Минькино до Дровяного уже проложены.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, работы идут по графику. Всего от Мурманска до западного берега протянут трассу длиной в 30 тысяч погонных метров.

20 тысяч метров от Минькино до Дровяного уже проложены.

- В активной фазе второй этап глобальной реконструкции. На отрезке от Комсомольской горки до Дровяного уложено 7,7 тысячи погонных метров труб, что составляет более 50% от запланированных работ. Третий этап, а именно прокладка сетей водоснабжения под водными объектами – реками Кола и Тулома, – начнется летом, после завершения экспертизы и получения всех разрешительных документов, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Напомним: Мурманская область получит 4,2 миллиарда рублей на энергоснабжение западного берега Кольского залива. Сумму выделит Минвостокразвития для резидентов ТОР.

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