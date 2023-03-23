От Мурманска до западного берега Кольского залива протянут трассу водоснабжения длиной 30 тысяч погонных метров

20 тысяч метров от Минькино до Дровяного уже проложены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается реконструкция сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, работы идут по графику. Всего от Мурманска до западного берега протянут трассу длиной в 30 тысяч погонных метров.

20 тысяч метров от Минькино до Дровяного уже проложены.

- В активной фазе второй этап глобальной реконструкции. На отрезке от Комсомольской горки до Дровяного уложено 7,7 тысячи погонных метров труб, что составляет более 50% от запланированных работ. Третий этап, а именно прокладка сетей водоснабжения под водными объектами – реками Кола и Тулома, – начнется летом, после завершения экспертизы и получения всех разрешительных документов, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Напомним: Мурманская область получит 4,2 миллиарда рублей на энергоснабжение западного берега Кольского залива. Сумму выделит Минвостокразвития для резидентов ТОР.

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