21 марта в Мурманской области открылся сезон охоты на бурого медведя, который продлится до 10 июня.
Фото: Андрей АБРАМОВ
21 марта в Мурманской области открылся сезон охоты на бурого медведя, который продлится до 10 июня. В минприроде региона напомнили северянам, что добытого зверя надо сдать на лабораторные исследования, чтобы проверить на трихинеллез.
- В случае не проведения экспертизы предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 10.6 КоАП РФ (штраф в размере от 500 до 1000 рублей), - пояснили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.
Напомним: ученые из заповедников Мурманской области рассказали, почему медведи становятся шатунами.
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