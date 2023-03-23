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НовостиПолитика23 марта 2023 13:33

Объем доходов бюджета Мурманска в 2023 году увеличен на 681 миллион рублей

Деньги направят на благоустройство детских площадок, создание общественных пространств, приобретение жилья для мурманчан
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В Мурманске прошло очередное заседание Совета депутатов города, где народные избранники рассмотрели ряд рабочих вопросов. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске прошло очередное заседание Совета депутатов города, где народные избранники рассмотрели ряд рабочих вопросов. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске прошло очередное заседание Совета депутатов города, где народные избранники рассмотрели ряд рабочих вопросов. Одним из них стало внесение изменений в городской бюджет.

Как сообщил глава Мурманска Игорь Морарь, объем доходов в этом году увеличен на 680,9 миллиона рублей за счет поступлений от бюджетов других уровней.

- Деньги пойдут на благоустройство детских игровых площадок, создание молодежных и общественных пространств, покупку квартир для мурманчан, проживающих в аварийном жилье, и ряд других важных направлений, - отметил он.

Также на заседании была назначена дата ежегодных отчетов главы муниципального образования и главы администрации города. Они запланированы на 27 апреля.

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