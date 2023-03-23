В Мурманске ездит водитель Renault с поддельными госномерами

Проводится проверка, водителю грозит административная ответственность. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП» (18+) опубликовали несколько видео, на которых видно, как водитель Renault Daster нарушает ПДД. К тому же, выяснилось, что на машине установлены поддельные госномера.

Теперь нарушителя ищут сотрудники Госавтоинспекции.

- Было установлено, что государственные регистрационные знаки принадлежали автомобилю Ford Fusion. Они были выставлены в розыск, так как не сданы в установленном порядке, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

По данному факту проводится проверка, водителю грозит административная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru