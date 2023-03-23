Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

В МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды. Так, ночью 24 марта в регионе ожидается сильный мороз. Температура воздуха опустится до -25-30 градусов.
Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, по возможности, ограничить время пребывания на улице и тепло одеваться.
Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда уйдут морозы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru