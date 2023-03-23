Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

В МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды. Так, ночью 24 марта в регионе ожидается сильный мороз. Температура воздуха опустится до -25-30 градусов.

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, по возможности, ограничить время пребывания на улице и тепло одеваться.

Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда уйдут морозы.

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