С ледокола «Ямал» эвакуировали члена экипажа из-за обострения хронического заболевания

Мужчину доставили в медицинское учреждение поселка Сабетта. Фото: Людмила ШЕКА

Члена экипажа ледокола «Ямал» пришлось эвакуировать с атомохода из-за обострения хронического заболевания. Мужчину доставили в медицинское учреждение поселка Сабетта.

Так, 20 марта в 11.33 в зоне действия береговой станции Сабетта оператор принял вызов от ледокола, находившегося в Обской губе, с сообщением о необходимости эвакуации члена экипажа. Об этом незамедлительно доложили дежурному капитану-координатору морского спасательно-координационного центра «Диксон».

- Капитан-координатор МСКЦ «Диксон» дал указание ледоколу двигаться в район участка № 1 морского порта Сабетта, куда, в свою очередь, направлен буксир «Надым». Через 2,5 часа больной был передан на борт буксира, - сообщает Росморпорт.

Напомним: французский путешественник рассказал о своем спасении отрядом боевых кораблей Северного флота.

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