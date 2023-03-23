Главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала, когда уйдут морозы

К концу недели в центральных районах Кольского полуострова могут быть морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Зима не спешит покидать Мурманскую область, несмотря на то, что на календаре конец марта. Но в Заполярье это еще зимний месяц. В последние дни у нас царят морозы - ночью температура воздуха в отдельных районах опускается до -30 градусов. Когда же погода сменит гнев на милость?

Главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен рассказала «КП»-Мурманск», что холода должны уйти в воскресенье, 26 марта. Однако положительных показателей мы не достигнем.

- В этот день к нам придет циклон, который принесет с собой снегопады и потепление. Температура воздуха в ночные часы составит -9-14 градусов, а днем сохранится на отметках -4-9 градусов, - поделилась синоптик.

При этом к концу недели в центральных районах Кольского полуострова все же могут быть морозы.

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