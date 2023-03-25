Вид страшный - польза огромная. Рыбак из Мурманска рассказал, почему надо есть кукумарию

По его словам, выглядит кукумария страшно, но вот на вкус и запах - приятная. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» показал разделку голотурии (морского огурца), а точнее, подразновидности - кукумарии.

- Половина белка в ней – коллаген, необходимый для регенерации кожи. Содержит 31 химический элемент, в том числе редкие аминокислоты, 15% из которых незаменимы для организма. Витамина А в ней не меньше, чем в говядине. Улучшает состояние сосудов, суставов. Положительно влияет на работу почек и печени. Нормализует работу эндокринной системы, препятствует образованию опухолей, - написал Роман Федорцов.

По его словам, выглядит кукумария страшно, но вот на вкус и запах - приятная.

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