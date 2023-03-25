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НовостиОбщество25 марта 2023 12:20

Вид страшный - польза огромная. Рыбак из Мурманска рассказал, почему надо есть кукумарию

Рыбак из Мурманска показал одного из самых полезных для здоровья морских обитателей
Ника СВЕТЛОВА
По его словам, выглядит кукумария страшно, но вот на вкус и запах - приятная.

По его словам, выглядит кукумария страшно, но вот на вкус и запах - приятная.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» показал разделку голотурии (морского огурца), а точнее, подразновидности - кукумарии.

- Половина белка в ней – коллаген, необходимый для регенерации кожи. Содержит 31 химический элемент, в том числе редкие аминокислоты, 15% из которых незаменимы для организма. Витамина А в ней не меньше, чем в говядине. Улучшает состояние сосудов, суставов. Положительно влияет на работу почек и печени. Нормализует работу эндокринной системы, препятствует образованию опухолей, - написал Роман Федорцов.

По его словам, выглядит кукумария страшно, но вот на вкус и запах - приятная.

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