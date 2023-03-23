В лобовом ДТП на дороге Мишуково - Снежногорск пострадали три человека

Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Кольском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. 23 марта в 10.30 на 24-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск лоб в лоб столкнулись LADA Granta и Haval H2.

На месте происшествия работали спасатели.

- Личным составом проведены работы по сбору информации, осмотру места ДТП, отключению АКБ, обеспечению безопасности, помощи пострадавшим. Пострадали три человека, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины аварии устанавливаются.

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