В 2024 году в Североморске достроят бассейн

Не во всех населенных пунктах Мурманской области есть бассейны для занятий плаванием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не во всех населенных пунктах Мурманской области есть бассейны для занятий плаванием. Так, за такой объект переживают жители Североморска. По заверениям главы региона, бассейн во флотской столице будет.

- Работы начнутся в 2023 году, завершатся в 2024 году, - пообещал Андрей Чибис.

Напомним: В День моряка- подводника, который отмечался 19 марта, в Заозерске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его строительство шло за счет сразу нескольких источников финансирования, например, по программе реновации ЗАТО, проекта «Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – жить».

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