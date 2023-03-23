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НовостиОбщество23 марта 2023 9:53

В 2024 году в Североморске достроят бассейн

Работы начнутся в 2023 году
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Не во всех населенных пунктах Мурманской области есть бассейны для занятий плаванием.

Не во всех населенных пунктах Мурманской области есть бассейны для занятий плаванием.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Не во всех населенных пунктах Мурманской области есть бассейны для занятий плаванием. Так, за такой объект переживают жители Североморска. По заверениям главы региона, бассейн во флотской столице будет.

- Работы начнутся в 2023 году, завершатся в 2024 году, - пообещал Андрей Чибис.

Напомним: В День моряка- подводника, который отмечался 19 марта, в Заозерске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его строительство шло за счет сразу нескольких источников финансирования, например, по программе реновации ЗАТО, проекта «Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – жить».

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