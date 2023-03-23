Исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Мурманск» стал Евгений Садилов

Исполняющим обязанности гендиректора АО «Аэропорт Мурманск» стал Евгений Садилов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исполняющим обязанности гендиректора АО «Аэропорт Мурманск» стал Евгений Садилов. В должность он вступил с 23 марта, сообщает пресс-служба аэропорта.

Евгений Александрович в 1997 году окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности менеджмент. В 1998 году получил квалификацию инженера-механика по специальности «Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов».

Затем был начальником службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ. С 2007 года работал заместителем гендиректора по производству.

В 2019 году он возглавлял аэропорт в Ярославле, а с 4 октября 2022 года работал директором по производству в воздушной гавани Мурманска.

Напомним: новый терминал аэропорта «Мурманск» могут построить раньше срока.

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