В Мурманске подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»

Участники должны были рассказать о себе, предоставить грамоты, дипломы, фото и видео. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске подвели итоги всероссийского конкурса «Семья года», на который всего поступило 13 заявок. Участники должны были рассказать о себе, предоставить грамоты, дипломы, фото и видео.

В номинации «Молодая семья» победили Евгений и Кристина Серденко, «Семья - хранитель традиций» - Иван и Лариса Варламовы, «Приемная семья» - Дмитрий и Елизавета Чекашевы, «Лучшая творческая семья» - семья Венеры Хисамовой, «Спортивная семья» - Алексея и Анастасии Шкурко, в спецноминации «Отец года» - Павел Романенко.

Приза зрительских симпатий в номинации «Приемная семья» - получили Андрей и Наталья Черновы, в спецноминации «Отец года» - Александр Назаров.

Дальше северяне могут попробовать себя на всероссийском этапе.

Напомним: многодетные семьи Мурманской области попросили расширить региональное пособие на детей до 17 лет.

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