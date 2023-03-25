Елена Ваенга приедет в Мурманскую область

Весной 2023 года в Мурманскую область приедет Елена Ваенга - на малую Родина ее приведут гастроли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весной 2023 года в Мурманскую область приедет Елена Ваенга - на малую Родина ее приведут гастроли.

Так, 27 апреля у нее запланирован концерт в Полярных Зорях, 28 числа - в Апатитах, 29-го - в Мончегорске, 30-го - в Мурманске.

Напомним: в последний раз Елена Ваенга посещала Заполярье с гастролями в 2021 году. Тогда она увезла домой печень трески. А в 2017 году Елена Ваенга потеряла в Мурманске кошелек с гонораром за концерт. Пропажу обнаружили после похода на рынок.

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