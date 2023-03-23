Мурманская организация задолжала своим сотрудникам по зарплате 9 миллионов рублей

В среднем одному работнику не выплачено 52,2 тысячи рублей зарплаты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

По данным на 1 марта 2023 года, в Мурманской области суммарная задолженность по зарплате среди организаций составила 9,1 миллиона рублей. Все долги приходятся на АО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» и его филиал.

- Задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств хозяйствующего субъекта, - сообщили в Мурманскстате.

Численность работников, которым должны деньги - 174 человека. В среднем одному работнику не выплачено 52,2 тысячи рублей зарплаты.

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