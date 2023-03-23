В Мурманске установят бюст Николая Кононова

В довоенные годы Николай Кононов работал в Мурманске на рыбокомбинате, затем народным судьей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 45-м заседании Совета депутатов Мурманска, которое состоялось 23 марта, депутаты согласовали установку бюста Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову.

В довоенные годы он работал в Мурманске на рыбокомбинате, затем народным судьей. На полях Великой Отечественной войны совершил подвиг.

- 24 июня во главе взвода одним из первых в полку преодолел реку Западная Двина и тут же завязал бой с гитлеровцами. Командир удачно расположил пулеметные расчеты, умело организовал оборону захваченного плацдарма. Он лично из станкового пулемета отбил ожесточенную контратаку противника. Во время этого кровопролитного боя офицер действовал мужественно, энергично, своим поведением вдохновляя бойцов. Погиб в этом бою. Первоначально был похоронен на месте боя, - сообщает сайт «Герои страны».

Ветеран МВД, полковник милиции в отставке Виктор Базоев рассказал «КП»-Мурманск», что вопрос с бюстом решался пять лет. Одной из проблем стало изображение героя - у горсовета были вопросы к форме, в которой предлагалось представить Кононова, и месторасположение наград на бюсте. Но сейчас все вопросы урегулированы.

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