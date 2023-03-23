Глава администрации и глава Мурманска отчитаются о проделанной работе 27 апреля

Юрий Сердечкин и Игорь Морарь представят свои отчеты 27 апреля. Фото: Совет депутатов Мурманска

23 марта состоялось 45-е заседание Совета депутатов Мурманска. На нем определились с датой отчета о проделанной работе главы администрации и главы муниципального образования.

Юрий Сердечкин и Игорь Морарь представят свои отчеты 27 апреля.

Напомним: делегация из Мурманской области во главе с Андреем Чибисом посетит Армению.

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