Глава администрации и глава Мурманска отчитаются о проделанной работе 27 апреля

Юрий Сердечкин и Игорь Морарь представят свои отчеты 27 апреля. Фото: Совет депутатов Мурманска
23 марта состоялось 45-е заседание Совета депутатов Мурманска. На нем определились с датой отчета о проделанной работе главы администрации и главы муниципального образования.
Юрий Сердечкин и Игорь Морарь представят свои отчеты 27 апреля.
Напомним: делегация из Мурманской области во главе с Андреем Чибисом посетит Армению.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru