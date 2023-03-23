На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскстате рассказали об изменении цен на отдельные виды продуктов первой необходимости. Так, за неделю в Мурманской области подорожали суповые овощи.

- С 14 по 20 марта цены выросли на репчатый лук (на 10,3%), свежую белокочанную капусту (на 3,7%), морковь (на 2,8%), - сообщили в ведомстве.

Тем временем подешевели пшено (на 3,2%), яблоки (на 3,1%), картофель (на 3%), подсолнечное масло (на 2,3%), пищевая поваренная соль (на 1,7%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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