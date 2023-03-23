Привлечение субподрядчиков к ремонту дороги на Териберку признали незаконным

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.
Выяснилось, что после заключения госконтракта Мурманскавтодор и ООО «Север Строй» заключили дополнительное соглашение, которое позволяет привлекать субподрядчиков по договору. При этом сам контракт заключен с единственным поставщиком при условии выполнениям им работ лично.
- Стороны, заключив дополнительное соглашение, фактически изменили существенные условия о порядке выполнения работ, в нарушение требований законодательства, - сообщает прокуратура.
Для устранения выявленных нарушений ведомство обратилось в Арбитражный суд региона с иском о признании условий договора об авансировании недействительным. Требования прокуратуры удовлетворены.
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