Привлечение субподрядчиков к ремонту дороги на Териберку признали незаконным

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.

Выяснилось, что после заключения госконтракта Мурманскавтодор и ООО «Север Строй» заключили дополнительное соглашение, которое позволяет привлекать субподрядчиков по договору. При этом сам контракт заключен с единственным поставщиком при условии выполнениям им работ лично.

- Стороны, заключив дополнительное соглашение, фактически изменили существенные условия о порядке выполнения работ, в нарушение требований законодательства, - сообщает прокуратура.

Для устранения выявленных нарушений ведомство обратилось в Арбитражный суд региона с иском о признании условий договора об авансировании недействительным. Требования прокуратуры удовлетворены.

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