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НовостиОбщество23 марта 2023 8:32

Привлечение субподрядчиков к ремонту дороги на Териберку признали незаконным

Мурманскавтодор и ООО «Север Строй» подписали дополнительное соглашение уже после заключения госконтракта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения при исполнении госконтракта по реконструкции дороги на Териберку.

Выяснилось, что после заключения госконтракта Мурманскавтодор и ООО «Север Строй» заключили дополнительное соглашение, которое позволяет привлекать субподрядчиков по договору. При этом сам контракт заключен с единственным поставщиком при условии выполнениям им работ лично.

- Стороны, заключив дополнительное соглашение, фактически изменили существенные условия о порядке выполнения работ, в нарушение требований законодательства, - сообщает прокуратура.

Для устранения выявленных нарушений ведомство обратилось в Арбитражный суд региона с иском о признании условий договора об авансировании недействительным. Требования прокуратуры удовлетворены.

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