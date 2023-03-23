В Мурманской области заметили большое стадо дикого северного оленя

С рогами остались только важенки (самки), так как они позже самцов сбрасывают свои рога. Фото: vk.com/laplandzap

Сотрудники Лапландского природного заповедника 21 марта обнаружили большое стадо дикого северного оленя. Этот вид занесен в Красную книгу Мурманской области.

- Стадо копытило снег в лесу в поисках корма, а остальные олени отдыхали и грелись на солнце, - отметили в заповеднике.

С рогами остались только важенки (самки), так как они позже самцов сбрасывают свои рога. Самкам рога помогают отгонять самцов при добывании пищи.

Напомним: на озере в Полярных Зорях заметили пару лебедей. Птицы могли прилететь раньше срока.

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