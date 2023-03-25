Андрей Чибис: «Нет города, где не шла бы модернизация сетевой инфраструктуры»

На «Прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом прозвучал вопрос о ремонте теплосетей. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На «Прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом прозвучал вопрос о ремонте теплосетей. Задали его жители Никеля, где зимой 2021/2022 было много коммунальных аварий, а этой зимой их количество резко сократилось после ремонтных работ.

- Мы очень методично работаем с самыми проблемными участками, меняем сетевую инфраструктуру, чтобы было качественное теплоснабжение и сократилось количество инцидентов. Активно идет процесс в Никеле, Североморске, Заозерске. Нет города, где не шла бы работа, - сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что эта задача получила федеральную поддержку.

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