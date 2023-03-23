Два бойца из Мурманской области погибли в зоне проведения СВО

Мужчины погибли, выполняя воинский долг. Фото: администрация Ковдора/администрация Полярные Зори

В Мурманской области прощаются с двумя военнослужащими, которые погибли, выполняя задачи в зоне СВО.

Как сообщил глава администрации Полярных Зорь Максим Пухов, из жизни ушел полярнозоринец Евгений Желнин. Мужчина ушел на фронт одним из первых, был истинным патриотом.

- Соболезную родным и близким. Вечная память, слава героям России! - отметил Максим Пухов.

Также в ходе спецоперации на территории Украины погиб 43-летний житель Ковдора Иван Кофанов. 2 ноября 2022 года он решил отправиться в зону СВО добровольцем. 3 января боец погиб, освобождая город Артемовск (Бахмут). Представлен к награждению медалью «За отвагу».

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