Железнодорожный вокзал в Мурманске просят сделать более удобным для людей с ограниченными возможностями

Андрей Чибис ответил, что обсудит этот вопрос с руководством «РЖД». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области обратились к губернатору Андрею Чибису с просьбой сделать железнодорожный вокзал более удобным для людей с ограниченными возможностями и для остальных пассажиров. Сейчас, по словам северян, здание и территорию вокруг сложно назвать доступной средой.

- Как должен инвалид-колясочник с багажом пониматься и спускаться по лестницам? Сейчас это невозможно даже с сопровождающим. Когда будет выравнена высота перрона по первом пути, когда появится крыша, защищающая от осадков? - задают вопросы северяне.

Андрей Чибис ответил, что обсудит этот вопрос с руководством «РЖД».

- Сейчас идет большая работа над проектом Мурманского транспортного узла, мы часто контактируем, - отметил губернатор.

Напомним: сейчас идет реконструкция привокзальной площади.

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