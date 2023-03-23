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НовостиОбщество23 марта 2023 7:42

Жители Мурманской области просят запустить маршрутки №106 с площадками для багажа

В ситуации разберется региональный минтранс
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Проработать вопрос поручили региональному минтрансу.

Проработать вопрос поручили региональному минтрансу.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В рамках «Прямой линии» с губернатором Андреем Чибисом северяне выступили с просьбой запустить по маршруту №106, который ходит от Мурманска до аэропорта в Мурмашах, маршрутки с площадками для багажа, детских колясок и инвалидных кресел.

По словам главы региона, автобусы, которые сейчас курсируют на данном направлении, имеют такие площадки.

- По маршруткам надо проверить, - отметил Андрей Чибис.

Проработать вопрос поручили региональному минтрансу.

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