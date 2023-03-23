Владимир Путин наградил руководителя ансамбля танца «Радость» из Мурманска премией Президента

Лариса Феоктистова получила награду из рук президента. Фото: правительство Мурманской области

Работу руководителя ансамбля танца «Радость» Дворца культуры имени С.М. Кирова Ларисы Феоктистовой отметили на самом высоком уровне: она стала лауреатом премии Президента в области литературы и искусства за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районах базирования Военно-Морского флота. Награду северянка приняла лично из рук Владимира Путина.

- С танцем связана жизнь и двух лауреатов. Виктор Павлович Гоцуленко и Лариса Федоровна Феоктистова уже несколько десятилетий сохранением и популяризацией среди детей народной хореографии. Их коллективы – один в Крыму, на юге, другой на севере, на Кольском полуострове, в Мурманске это востребованные школы эстетического и духовного развития, обучение в них прошли уже более шести тысяч ребят, – отметил Владимир Путин.

По словам Ларисы Феоктистовой, награда - знак того, что культура Мурманской области находится на высоком уровне.

Напомним: депутат Мурманской облдумы Максим Иванов получил благодарственное письмо от президента Владимира Путина. Награду вручили за активное участие народного избранника в общественно-политической жизни и особый вклад в реализацию соцпроектов.

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