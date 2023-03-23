Спустя трое суток открыли дорогу из Мурманска в Териберку

Дорога на Териберку была закрыта три дня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 9 утра 23 марта снова открыт проезд в Териберку: с 32 по 136+570 километры и автоподъезд к селу с 0 по 38+260 километры.

Направление было заблокировано для проезда с 21.30 20 марта из-за сильной метели, которая ухудшила видимость почти до нуля, также на дороге образовался пласт снега высотой почти с человеческий рост.

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