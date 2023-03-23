Спустя трое суток открыли дорогу из Мурманска в Териберку

Дорога на Териберку была закрыта три дня.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 9 утра 23 марта снова открыт проезд в Териберку: с 32 по 136+570 километры и автоподъезд к селу с 0 по 38+260 километры.
Направление было заблокировано для проезда с 21.30 20 марта из-за сильной метели, которая ухудшила видимость почти до нуля, также на дороге образовался пласт снега высотой почти с человеческий рост.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru