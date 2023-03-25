Андрей Чибис: «Для защиты тех, кто нуждается в помощи, у нас создана четкая система поддержки»

327 тысяч жителей Мурманской области получают поддержку государства. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

327 тысяч жителей Мурманской области получают поддержку государства, - такие данные привел губернатор Андрей Чибис на «Прямой линии», которая состоялась на этой неделе.

- У нас неплохая средняя зарплата, много работящих людей. Но все же многие получают поддержку в той или иной степени. Для защиты тех, кто нуждается в помощи, создана четкая система поддержки, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: многодетные семьи Мурманской области попросили расширить региональное пособие на детей до 17 лет.

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