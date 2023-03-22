Андрей Чибис – про ограничения программы «Свой дом в Арктике»: «Несправедливо, если бы заявлялись богатые люди»

По программе «Свой дом в Арктике» в Мурманской области построили уже 41 дом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманской области попросили губернатора пересмотреть условия программы «Свой дом в Арктике». Сейчас для заявителей действуют ограничения: на каждого члена семьи, претендующей на получение выплаты, должно приходиться не более 40 кв.м жилья. Северяне же просят не рассматривать этот критерий.

- Мы должны понимать, что это деньги бюджета. И поддержка должна оказываться тем, кто хочет построить дом , и у него нет другого большого дома или квартиры. Было бы несправедливо, если бы заявлялись богатые люди и тратили бюджетные деньги те, кто и без поддержки может построить дом. Планов убирать ценз пока нет, а вот ограничения по площади дома уже сняли, - пояснил Андрей Чибис.

По программе «Свой дом в Арктике» в Мурманской области построили уже 41 дом.