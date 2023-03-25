«Темная травмоопасная пещера». В Североморске хотят установить камеру в любимом месте вандалов

Глава региона отметил, что план по его преображению есть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Североморска обратились к губернатору Мурманской области с просьбой разобраться с подземным переходом на Северной Заставе. Его местные называли «темной травмоопасной пещерой».

Глава региона отметил, что план по его преображению есть.

- Но мало привести в порядок, надо установить видеонаблюдение, чтобы вычислять шпану, которая портит город. Знаю этот переход, это такой логистический центр в Североморск, здесь большой поток людей, - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним: на одном из самых опасных переходов в Мурманске установили светофор. Ранее на «зебре» часто сбивали людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru