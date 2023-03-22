В Мурманской области проработают вопрос расширения регионального пособия для многодетных

На «Прямую линию» с участием губернатора Андрея Чибиса обратились многодетные семьи из Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На «Прямую линию» с участием губернатора Андрея Чибиса обратились многодетные семьи из Мурманской области. По словам северян, не все они могут получать новое единое пособие, критерием для которого является доход в один прожиточный минимум.

Главу региона они попросили расширить возможности регионального пособия для многодетных, которое сейчас выплачивается до трехлетнего возраста детей: его предлагают платить до 17-летия ребенка.

- Нам нужно этот вопрос проработать, посчитать, изучить на тему справедливости. Попрошу министр социального развития и труда мне доложить, - ответил Андрей Чибис.

Напомним: 395 многодетных семей из Мурманской области получили выплату вместо земельного участка. Размер выплаты составляет 340 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru