Андрей Чибис про исправительные центры УФСИН в Ковдоре и Апатитах: «Объяснили бы нормально – не было бы волны возмущения»

Сами жители Апатитов просят создать вместо исправительного центра УФСИН оздоровительный центр. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Открытие исправительных центров УФСИН в Апатитах и Ковдоре – одна из самых острых тем за последнее время в Мурманской области. Местные жители возмутились планам открыть центры вблизи жилых домов, детских садов и школ. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

- Для начала надо понимать, что такое исправительные центры. Там под присмотром находятся осужденные по нетяжким статьям: за нарушение ПДД и ДТП с тяжкими последствиями, за преступления экономической направленности, злостные уклонисты от алиментов. Здесь нет маньяков, убийц и насильников, - сообщил Андрей Чибис. – Но я прекрасно понимаю людей, которым никто это не пояснил. Согласен, что нужно обсуждение и донесение информации. Я дал такое поручение муниципалитетам: найти другие территории, чтобы людей не будоражить. На будущее – разговаривайте с людьми, объясняйте. Не исключено, если бы заранее знали, не было бы такой волны.

Сами жители Апатитов просят создать вместо исправительного центра УФСИН оздоровительный центр.

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