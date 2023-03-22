В Мурманске автобус №10 столкнулся с маршруткой

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 22 марта в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло ДТП с участием общественного транспорта.

- По предварительной информации, в 14.20 в районе дома №28 столкнулись МАЗ (пассажирский автобус №10) и ГАЗель (маршрутка №51). В аварии никто не пострадал, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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