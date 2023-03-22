Сотрудники Мурманской таможни сняли с продажи сигареты на 1,8 миллиона рублей

Сигареты изъяли из незаконного оборота, проводится проверка. Фото: Мурманская таможня

Сотрудники Мурманской таможни вместе с Управлением ФСБ региона сняли с продажи крупную партию сигарет в магазине Архангельска. Табак продавался там незаконно.

- В обследуемом магазине на хранении и в продаже находились 16 175 пачек сигарет, в том числе Marlboro, Winston, Marble, Richland, Vogue, Космос, Минск city, Milano, Manchester, без акцизных марок РФ, а также с российскими акцизными марками с признаками подделки, - сообщили в пресс-службе таможни.

По предварительной оценке, стоимость товара составила более 1,8 миллиона рублей. Сигареты изъяли из незаконного оборота, проводится проверка.

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