В Мурманской области поймали группу гаражных взломщиков

В отношении северян возбуждены уголовные дела. Фото: УМВД по Мурманской области

Сотрудники полиции поймали банду злоумышленников, которые совершали кражи из гаражей в Мурманске и Кольском районе. При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержаны четверо мужчин возрастом 19, 22, 25 и 41 года. Все они являются жителями Кольского района.

С помощью металлического лома северяне взламывали навесные замки, проникали в гаражи и вывозили находившееся там вещи, включая электроинструменты, рыболовные снасти, автомобильные шины и многое другое.

- В общей сложности они украли имущество на общую сумму около 130 тысяч рублей. При проведении обысков часть похищенного полицейские изъяли и вернули хозяевам гаражей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Они находятся под домашним арестом, а один из них - под подпиской о невыезде.

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