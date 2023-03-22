Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

В Мурманской области крепчают морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области крепчают морозы. Так, ночью 23 марта в регионе похолодает до -28 градусов, о чем предупреждают в МЧС.

Рекомендуется на время непогоды воздержаться от выхода на природу, ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться.

Напомним: до Териберки и Туманного отправится организованная колонна авто.

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