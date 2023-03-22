В Мурманской области больше половины школ должны будут ввести самбо в программу по физкультуре

Недавно стало известно, что «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Недавно стало известно, что «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.

- Это реально. Мы недавно заключили соглашение с Федерацией самбо, работа уже пошла. Может, не в каждой школе это будет, но наш план – в значительном количестве школ, точно больше половины, самбо должно быть. Это наш русский вид спорта, который тренирует не только тело, но и дух, воспитывает ребенка правильно. Это и элементарные навыки самозащиты и самообороны, - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, самбо войдет в школьную программу уже со следующего учебного года.

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