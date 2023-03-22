В Мурманске определят чемпионов городского первенства по художественной гимнастике

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов в рамках городского первенства проходят соревнования по художественной гимнастике. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов в рамках городского первенства проходят соревнования по художественной гимнастике. 22 марта судьи назовут имена чемпионов.

- 120 спортсменок соревнуются как в личном зачете, так и в групповых упражнениях. В программу включены дисциплины с обручем, булавами, лентой, мячами, скакалками. Изысканные костюмы и прекрасная музыка дополняют выступления – зрелище поистине впечатляющее! - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

К слову, недавно заполярные гимнастки в составе сборной команды региона стали абсолютными победителями многоборья Первенства СЗФО в групповых упражнениях.

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