В Мурманской области планируют повысить интерес компаний к строительству домов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе наблюдается растущий устойчивый спрос на жилье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе наблюдается растущий устойчивый спрос на жилье. Поэтому в Заполярье разрабатывают различные инструменты для того, чтобы его удовлетворить.
- Когда я только приехал работать в Мурманскую область, мне сказали, что люди отсюда уезжают, спроса нет, строить бесполезно. Сейчас же ситуация изменилась. Одна из наших задач – активизировать строительство. Несколько домов уже строятся в Мурманске, Терском и Кандалакшском районах, летом планируется еще начать строительство МКД в Мурманске под различные задачи: переселение из аварийного жилья, аренду для специалистов, для детей-сирот. Спрос должен простимулировать приход частных застройщиков, - отметил Андрей Чибис.
По его словам, активно работает программа «Свой дом в Арктике», по которой в регионе построен уже 41 жилой дом.
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