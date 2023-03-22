В Мишуково микроавтобус чуть не упал в море с судна

В Мишуково перевозка транспорта на судне ASCO чуть не обернулась ЧП. Фото: Регион 51 / vk.com/murmansk.region
В Мишуково перевозка транспорта на судне ASCO чуть не обернулась ЧП. Так, один из микроавтобусов на верхней палубе частично сорвало с креплений, и он повис на борту.
Фотографии случившегося опубликовали в группе «Регион 51» (18+).
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу прокуратуры на транспорте по Северо-Западу.
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