Спецуправление федеральной противопожарной службы №48 МЧС России отмечает 50-летие

Специальное управление федеральной противопожарной службы №48 МЧС России отмечает свой 50-летний юбилей. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Специальное управление федеральной противопожарной службы №48 МЧС России отмечает свой 50-летний юбилей. Ведомство было образовано 22 марта 1973 года приказом МВД СССР на базе части, охранявшей судоремонтный завод «Нерпа».

- Сейчас управление состоит из 12 специальных пожарно-спасательных частей, под защитой на которых находится не только ЗАТО Североморск, но и гарнизоны моряков, подводников и даже летчиков, - сообщили в МЧС региона.

Личный состав мурманского МЧС пожелал управлению профессиональных и личных достижений, верных товарищей и сухих рукавов!

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