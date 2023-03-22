До Териберки и Туманного отправится организованная колонна авто

Вечером 22 марта будет организована колонна автомобилей до Териберки и Туманного и обратно. Фото: vk.com/my_teriberka

Вечером 22 марта будет организована колонна автомобилей до Териберки и Туманного и обратно.

В региональном минтрансе сообщили, что транспорт стартует с 32-го километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС до отдаленных поселков в 19.00. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Рейсовые автобусы № 206 и № 241 в Туманный и Териберку отправятся по расписанию в 18.00 с автовокзала Мурманска и присоединятся к организованной колонне.

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