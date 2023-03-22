В 2023 году начнется реконструкция дороги Апатиты - Кировск

В 2023 году начнется трехлетняя реконструкция дороги Апатиты-Кировск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году начнется трехлетняя реконструкция дороги Апатиты-Кировск. Об этом в ходе «Прямой линии» сообщил губернатор Андрей Чибис.

- По интенсивности движения и аварийности это, наверное, самая насыщенная, к сожалению, дорога. Проектная документация по ее реконструкции разработана, в том числе мы получили поддержку федерального правительства. Работы будут идти с учетом того, что дорогу нельзя перегородить, - рассказал Андрей Чибис.

По его словам, на участке будет организовано четырехполосное движение, обустроено барьерное заграждение и освещение. Завершить проект планируют в 2025 году.

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