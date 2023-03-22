Администрация Оленегорска за 12 лет не оборудовала площадки для выгула животных

Прокуратура Оленегорска выявила нарушения законодательства в деятельности местной мэрии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура Оленегорска выявила нарушения законодательства в деятельности местной мэрии.
С 2011 года администрация определила в городе четыре места, разрешенных для выгула домашних животных. При этом они до сих пор надлежащим образом не оборудованы, обозначающие таблички не установлены.
- В адрес главы муниципалитета внесено прокурорское представление. Устранение нарушений контролируется, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Напомним: сварщикам вагонного ремонтного депо Кандалакши не доплачивали за работу с вредными условиями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru