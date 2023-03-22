Администрация Оленегорска за 12 лет не оборудовала площадки для выгула животных

Прокуратура Оленегорска выявила нарушения законодательства в деятельности местной мэрии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Оленегорска выявила нарушения законодательства в деятельности местной мэрии.

С 2011 года администрация определила в городе четыре места, разрешенных для выгула домашних животных. При этом они до сих пор надлежащим образом не оборудованы, обозначающие таблички не установлены.

- В адрес главы муниципалитета внесено прокурорское представление. Устранение нарушений контролируется, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: сварщикам вагонного ремонтного депо Кандалакши не доплачивали за работу с вредными условиями.

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