Житель Мурманска заставил алкоголика продать квартиру и присвоил деньги себе

Изучив материалы уголовного дела и доводы апелляции, суд оставил приговор без изменения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденного, который совершил мошенничество в особо крупном размере в составе ОПГ.

Так, в 2017-2018 годах мужчина, действуя с соучастниками, нашел жилье, владелец которого злоупотреблял спиртным. Он склонил его к продаже квартиры, а полученные от сделки деньги присвоил себе.

- На стадии расследования злоумышленник полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом 480.000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Изучив материалы уголовного дела и доводы апелляции, суд оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.

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