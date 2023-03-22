Андрей Чибис про заявление Владимира Путина и Си Цзиньпина: «Оно важно для Мурманской области»

На этой неделе состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. По итогам встречи с главой России гость и Владимир Путин сделали совместное заявление. Его значимость для Заполярья оценил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- У нас уже ведется работа по организации поставок рыбопродукции и других видов грузов по СМП в Китай. Создание совместного органа по развитию Севморпути позволит более четко и системно организовать работу по диспетчерезации перевозок. И Мурманск, как база атомного ледокольного флота, играет важнейшую роль в обеспечении ледовых проводок и в организации круглогодичной навигации, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: шесть туроператоров Мурманской области получили консультацию по продвижению своих туристических услуг на платформе WeChat. Это самая популярная социальная сеть в Китае, насчитывающая более 1,2 миллиарда активных пользователей в месяц.

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