Андрей Чибис: «Всю трассу «Кола» в Мурманской области освещать не будем»

Жители Мурманской области обратились к губернатору Андрею Чибису с предложением осветить федеральную трассу «Кола» на всей ее протяженности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области обратились к губернатору Андрею Чибису с предложением осветить федеральную трассу «Кола» на всей ее протяженности почти в 1600 километров. По мнению северян, это поможет снизить количество ДТП, особенно в условиях полярной ночи.

- В практике редко где такие трассы освещаются, имею в виду не только Россию, но и другие страны. Федеральную трассу освещать не будем, это очевидно: таких планов нет и вряд ли это необходимо. Но идет работа по отвороткам, местам с высокой опасностью аварий, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект работ на 17-километровой дороге, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска.

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