В Мурманске должник по «коммуналке» самовольно подключился к электросетям

Ранее северянину отключили электричество за большие долги, и погашать их он не собирался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманска попал под административную ответственность за самовольное подключение к электросетям. Ранее северянину отключили электричество за большие долги, и погашать их он не собирался.

Собственнику квартиры не понравилось сидеть без света, поэтому он сам подключился к коммунальным сетям. В отношении мужчины возбуждено административное дело.

- Обращение в правоохранительные органы является крайней, но эффективной мерой, которая позволяет пресекать незаконные действия потребителей электроэнергии. От своевременности оплаты ресурсов зависит устойчивая работа всей энергосистемы, а также надежное электроснабжение добросовестных клиентов, - подчеркнул заместитель директора филиала «АтомЭнергоСбыт» по безопасности Эдуард Рябчиков.

Напомним: житель Оленегорска будет работать в исправительном центре УФСИН из-за долга по алиментам в миллион рублей.

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