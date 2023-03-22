Губернатор Мурманской области поручил минздраву проработать вопрос питания в больницах пациентов с фенилкетонурией

На «Прямой линии», которая состоялась 21 марта, к губернатору Андрею Чибису обратились представители регионального отделения Всероссийской общественной организации по фенилкетонурии. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

На «Прямой линии», которая состоялась 21 марта, к губернатору Андрею Чибису обратились представители регионального отделения Всероссийской общественной организации по фенилкетонурии. Они попросили главу региона решить острый вопрос.

Дело в том, что пациенты с этим серьезным недугом вынуждены быть на особенном питании, без которого могут умереть.

- Взрослые и дети лишены возможности пребывания в стационарах из-за отсутствия там специализированного меню. Родители вынуждены писать отказ от госпитализации, - сообщили северяне в своем обращении.

- Насколько мне известно, возможность приходить в стационары со своим питанием есть. По крайней мере, это можно организовать. Дам поручение минздраву проработать возможность организовать специализированное питание. Не обещаю, что так можно сделать, но отработаем, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете провели сложную операцию по удалению у новорожденного редкого вида опухоли. Новообразование у малыша из Мурманской области обнаружили еще в утробе матери во время УЗИ.

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