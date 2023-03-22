Очевидцы опубликовали видео горящих дорогих иномарок в Мурманске

На месте работали спасатели, которые быстро ликвидировали пожар. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске ночью 22 марта горели три иномарки во дворе на Ледокольном проезде, 7. Так, огонь повредил Land Rover Discovery 4, Volkswagen Touareg и Toyota RAV4. Происшествие сняли на видео очевидцы.

На месте работали спасатели, которые быстро ликвидировали пожар. Однако дорогие машины основательно пострадали.

Напомним: в Мурманске из горящей квартиры на Чумбарова-Лучинского спасли двух человек.

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