Дорогу Никель - Виртаниеми в Мурманской области приведут в порядок

На «Прямой линии» с участием губернатора Мурманской области прозвучал вопрос о дороге Никель - Виртаниеми с подъездом к Раякоски.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На «Прямой линии» с участием губернатора Мурманской области прозвучал вопрос о дороге Никель - Виртаниеми с подъездом к Раякоски. Этот участок каждую весну размывают паводковые воды.
- Промоины уже начинаются, как только будет устойчивый плюс – дорогу смоет, - обратились к главе региона северяне.
По словам губернатора, он сам ездил по этой грунтовой дороге в Раякоски.
- Дорога непростая, по ней ездит не так много людей. Мы понимаем проблемы с рельефом и весенним таянием снега. Необходимые средства для поддержания дороги в порядке предусмотрены. В этом году все будет сделано, - сообщил Андрей Чибис.
Напомним: в Мурманской области определили подрядчика, который обновит мосты через реки Средняя и Малая Средняя, что находятся на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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