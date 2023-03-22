Ночью в Мурманске сгорели три дорогих иномарки

Причины и ущерб от пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Минувшей ночью во дворе дома №7 на Кольском проспекте в Мурманске полыхали три дорогих иномарки. Сигнал о происшествии поступил пожарным в 02.47.

Так, в автомобиле Land Rover Discovery 4 выгорел моторный отсек, сгорели капот, бампер, обгорела резина на передних колесах, пострадало лобовое стекло. У соседнего авто Volkswagen Touareg оплавилось правое зеркало, у Toyota RAV4 - бампер, левая фара и молдинг.

Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.

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